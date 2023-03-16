Стали известны подробности инцидента со слесарем-пироманом в Подмосковье Женщина, которую облил бензином и поджег слесарь из Подмосковья, получила 80% ожогов тела

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Одна из женщин, пострадавших при атаке с огнеметом в подмосковной управляющей компании поселка Горки-25, доставлена в больницу с 80% ожогов тела, сообщает Telegram-канал Mash. Сейчас за ее жизнь борются врачи Лобненской окружной больницы. Всего пострадали четыре человека.

Инцидент произошел в кабинете ведущего инженера УК. 55-летний экс-слесарь компании ворвался в помещение, облил людей бензином и попытался поджечь их с помощью самодельного огнемета. Предполагается, что так он хотел отомстить бывшим коллегам за увольнение.

Трое других пострадавших получили ожоги рук и лиц второй степени. Все они были госпитализированы в ту же Лобненскую больницу.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в поджоге задержан. Региональное управление СКР завело против него уголовное дело по статьям о покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом и умышленном уничтожении имущества. По инкриминируемым статьям ему грозит до 10 лет заключения.

Ранее в Хабаровске завели уголовное дело о жестоком обращении с животным против местного жителя, который заживо сжег бездомного пса. 49-летний горожанин, будучи пьяным, решил расправится с дворнягой за то, что она облаяла его декоративную собаку.