Стали известны подробности гибели подростка на востоке Москвы «112»: причиной гибели 14-летнего подростка на востоке Москвы могли стать травмы, полученные в ходе драки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал «112» пишет, что причиной гибели 14-летнего подростка, тело которого накануне нашли на востоке Москвы, могли стать травмы, полученные в ходе драки. Сообщается, что к убийству подростка могут быть причастны двое преступников, которые были в балаклавах, сейчас их личности устанавливаются.

Предварительно, ребенок был сильно избит, на теле и лице обнаружены множественные повреждения. Не исключено, что восьмиклассник после нападения потерял сознание и умер от переохлаждения, — передает канал.

Тело подростка с множественными повреждениями на лице и туловище было найдено 16 октября на востоке Москвы. Прохожие, обнаружившие его, изначально решили, что молодой человек занимается йогой, поскольку его тело находилось «в неестественной позе».

Подростка обнаружили около озера Святое в Косино-Ухтомском районе столицы. В тот день он отправился гулять со сверстниками и не вернулся домой. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.