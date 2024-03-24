После теракта в «Крокусе» пропала супружеская пара и мужчина, спасший семью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Россияне ищут родственников после теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве. После атаки, как пишет Telegram-канал SHOT, пропала семейная пара, пришедшая на концерт группы «Пикник». Telegram-канал Baza также сообщил, что семья ищет отца, который во время атаки закрыл их своим телом и получил ранение.

Как уточняет SHOT, вторые сутки родственники не могут найти 65-летнего Олега и его 63-летнюю жену Людмилу. Пара заранее приехала в ТЦ, известно, что они уже были в концертном зале в 19:55. Канал также подчеркивает, что Олег и Людмила отправили дочери видео перед началом выступления, а после перестали выходить на связь.

По данным Baza, также ищут Олега Шиховцева, который вместе с супругой Галиной и 19-летней дочерью пришел на «Пикник». Telegram-канал сообщил, что после первых выстрелов мужчина бросился к семье и вместе с ними стал двигаться к безопасному месту. Он бежал последним, чтобы прикрыть родных — в какой-то момент пуля попала ему в спину. Мужчина приказал супруге и дочери бежать дальше, а после отстал от них.

Ранее в Сети появилось видео, сделанное в первые минуты атаки террористов на «Крокус Сити Холл». Мужчина чудом уцелел после решения подняться на второй этаж, в кадр попал один из нападавших.