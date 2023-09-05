Стали известны характеристики дрона, сбитого над подмосковной Истрой Витушева: сбитый над Истрой БПЛА был кустарного производства

Фото: МО Украины

Сбитый над территорией подмосковной Истра беспилотник был кустарного производства, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева. По ее словам, на это указывает первичный осмотр обломков. В настоящее время они собраны и направлены на экспертизу.

По предварительным данным, сбитый над территорией городского округа Истра БПЛА был кустарного производства и нёс на себе взрывоопасные элементы, — заявила Витушева.

По ее словам, оперативные службы продолжают работу, устанавливается мощность взрывоопасных элементов, которые нес на себе дрон.

Беспилотный летательный аппарат был уничтожен средствами ПВО в небе над Истрой в 04:15. В результате падения обломков возник пожар хозяйственной постройки в СНТ «Высоковольтник». По данным местный властей, оно уже ликвидировано.

Взрывной волной были нанесены незначительные повреждения пяти близлежащим частным домам.

Муниципальными службами продолжается обход жителей и обследование домовладений, производится уборка мусора и осколков выбитых стекол, — говорится в сообщении главы округа.

Витушева также обратилась к жителям с просьбой не обсуждать в соцсетях и не публиковать кадры работы систем ПВО.

Утром 5 сентября, сообщалось о предотвращении атаки беспилотников на объекты Москвы. Дроны были уничтожены в Тверской и Калужской областях, а также в Истринском районе Подмосковья.

Позже уничтожение дрона на Истрой подтвердили в Минобороны.