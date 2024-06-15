Стали известны дата и место прощания с оператором НТВ Валерием Кожиным Прощание с оператором НТВ Кожиным состоится 18 июня

Фото: Владимир Бондаренко/ТАСС

Валерий Кожин

Прощание с оператором НТВ Валерием Кожиным состоится 18 июня в телецентре «Останкино», сообщили в телекомпании ТАСС. Его похоронят в Калязине Тверской области.

Церемония прощания с погибшим в ДНР оператором НТВ Валерием Кожиным состоится во вторник, 18 июня, в 11:00 в 14-й студии телецентра «Останкино», — сказано в сообщении.

Похороны пройдут в тот же день в Калязине. Мероприятие будет закрыто для СМИ.

После гибели оператора НТВ Валерия Кожина в Горловке возбуждено уголовное дело по статьям о воспрепятствовании деятельности журналистов и убийстве, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. В результате обстрела также пострадал корреспондент Алексей Ивлиев.

Накануне во время подготовки репортажа в Никитовском районе Горловки Кожин с корреспондентом Алексеем Ивлиевым и офицером сопровождения оказались под обстрелом. Врачи боролись за жизнь оператора несколько часов, но ранения оказались несовместимы с жизнью.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ, а также в международный Комитет защиты журналистов в связи с атакой на съемочную группу. Она выразила соболезнования родным и близким погибшего военкора.