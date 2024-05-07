Стали известно, зачем американец в Москве разбил окно библиотеки Американец проник в московскую детскую библиотеку, чтобы поспать

В московском районе Щукино в ночь на 3 мая турист из США Уильям Рассел разбил окно детской библиотеки, проник в помещение, разделся и лег спать, сообщает агентство «Регнум».

Примерно в 04:00 неизвестный разбил окно в библиотеке № 244 после чего залез вовнутрь и лег спать, через некоторое время ушел, — сообщил источник.

Известно, что американец работает репетитором по английскому языку. Она закончил курсы в Международной академии TEFL (ITA). В России по своей туристической визе он может находится до конца 2024 года.

РЕН ТВ со ссылкой на свой источник утверждает, что имя американца — Рассел Никум. По данным канала, мужчина напился в баре, где поругался со знакомыми. Он утверждал, что его похитили, но при этом уехал из бара на такси.