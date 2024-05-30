Стало известно, чем потушили крупный пожар на востоке Москвы Вертолет 33 раза вылетал на место пожара в московском районе Новогиреево

Фото: t.me/mchs_official*

В Москве в 08:52 потушили пожар на улице Мартеновской, сообщили в столичном департаменте ГО и ЧС. Огонь распространился на площади 3000 кв. м. Для тушения пожара использовали силы авиации. Вертолет 33 раза поднимался над зданием, чтобы сбросить запас воды.

Пожар на улице Мартеновской ликвидирован в 08:52. Экипажи Московского авиационного центра выполнили 33 слива и сбросили на очаги возгорания 245 тонн воды, — сообщили в департаменте.

Ранее сообщалось, что производственно-складское здание на востоке Москвы, где вспыхнул пожар, обрушилось на площади 1500 кв. м. МЧС России сообщало о присвоении пожару на территории складской постройки в Москве третьего ранга сложности. Сперва его площадь составила 2000 квадратных метров. Работу спасателей осложнила высокая пожарная нагрузка внутри здания, там находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

Накануне в Москве загорелся жилой комплекс Loft River. Предварительно, никто не пострадал. ЖК известен скандалом в связи с тем, что его возвели на территории природно-исторического парка «Москворецкий», из-за этого ЖК пытались снести. В 2019 году Тушинский районный суд постановил, что дома должны быть демонтированы, однако в 2021 году решение отменили.