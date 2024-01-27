Блиновская может оказаться в одной камере с обвиняемой в торговле детьми Соседкой Блиновской по камере СИЗО может стать обвиняемая в торговле детьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Соседкой арестованной «королевы марафонов» Елены Блиновской по камере СИЗО может стать женщина, обвиняемая в торговле детьми, сообщает KP.RU. Отмечается, что сейчас блогер находится в карантинной камере изолятора №6 «Печатники». Как рассказал источник издания, там же держат многодетных мам Юлию Логинову и Наталью Патоку, которых держат в разных камерах как фигурантов одного дела.

Их держат в разных камерах, потому что фигурантам одного и того же дела до приговора общаться нельзя. Но Блиновская вполне может попасть к одной из них. Например, та же Патока в какой-то момент оказалась на соседних шконках с женщиной, про которую тоже много писали в СМИ, — отметил собеседник газеты.

Ранее адвокат Наталья Сальникова подала апелляцию на решение суда отправить Блиновскую в СИЗО на три месяца. Юрист рассказала, что сейчас Блиновская находится с другими обвиняемыми в экономических преступлениях.

При этом адвокат Леонид Ольшанский предположил, что у блогера мало шансов выйти на свободу. Он пояснил, что дело «королевы марафонов» носит воспитательный характер. По словам Ольшанского, если Блиновская получит реальный срок, то сможет выйти, например, по УДО, при условии, что администрация исправительного учреждения даст ей положительные характеристики.