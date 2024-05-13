Стала известна судьба спасенного в Московском зоопарке Симбы Глава Московского зоопарка: спасенный кот Симба выбрал себе любимого кипера

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Светлана Акулова и кот Симба

Кот Симба, который ранее забрался в вольер с волками, но был спасен, с комфортом устроился в Московском зоопарке, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале. По ее словам, питомец даже выбрал себе любимого кипера. Сейчас Симба находится на контроле у ветеринаров, его выхаживают и дают ему специализированный корм, уточнила она.

Симба с комфортом устроился в зоопарке. Ведет себя очень уверенно, привыкает к людям и даже выбрал себе любимчика — кипера Олега. Сейчас наши специалисты кормят Симбу специализированным, тщательно подобранным кормом, — рассказала Акулова.

После адаптации кота переведут на полноценный рацион, добавила гендиректор. Его будут кормить разнообразными видами мяса и рыбы.

Ранее сообщалось, что уличный кот забрался на верхушку дерева, расположенного в вольере с волками в Московском зоопарке. На место происшествия вызвали сотрудников АНО «Центр помощи», они провели операцию по спасению животного. По словам Акуловой, как только сотрудники зоопарка заметили кота, хищников перевели во внутренние помещения вольера.