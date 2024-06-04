Стала известна судьба детей, потерявших родителей при теракте в «Крокусе» Омбудсмен Ярославская: потерявшие родителей в «Крокусе» дети находятся под опекой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Все дети, потерявшие обоих родителей или единственного родителя в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, сейчас находятся под опекой своих семей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, ее слова приводит РИА Новости. Она подчеркнула, что специалисты оказывают им поддержку.

Эти семьи стоят на особом контроле, и любая просьба от них находит отклик в департаменте добрых дел, — отметила Ярославская.

Она также заявила, что с первых часов после трагедии вместе с уполномоченным по правам ребенка Московской области Ксенией Мишоновой следила за состоянием детей в больнице и навещала их. По словам омбудсмена, некоторые дети потеряли целые семьи. Она назвала произошедшее страшной трагедией.

Об этом очень больно говорить, вспоминать. Бессмысленность этой жертвы ужасает. Когда видишь, как изуродованные дети с множественными огнестрельными ранениями борются за свою жизнь в палате реанимации, думаешь, что ничего страшнее этого нет, — подчеркнула Ярославская.

Ранее Басманный суд Москвы признал законным арест фигуранта дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммада Зоира Шарипзоды. До этого он пытался обжаловать заключение под стражу.