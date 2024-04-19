Стала известна судьба 300-килограммового москвича Baza: вызволенный из квартиры 300-килограммовый москвич умер в реанимации

Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»

Telegram-канал Baza сообщает, что 300-килограммовый житель Москвы, которого эвакуировали из квартиры с помощью спасателей, умер в больнице. По данным канала, мужчина страдал сердечной недостаточностью и диабетом.

Как пишет Baza, при госпитализации врачи также диагностировали у москвича воспаление. В публикации указано, что состояние пациента осложнялось ожирением. По информации канала, 17 апреля мужчина умер в реанимации.

Ранее МЧС России опубликовало видео извлечения 300-килограммового москвича из квартиры. По данным ведомства, утром 54-летнему мужчине стало плохо, он вызвал врачей.

Москвичу потребовалась госпитализация, чтобы вынести его из квартиры на первом этаже, прибыли восемь сотрудников МЧС России. Им пришлось демонтировать решетку на окне. С помощью лестницы и носилок мужчину доставили до машины скорой помощи.

Гастроэнтеролог Ирина Бережная предупредила, что проблема ожирения в современном мире расценивается как эпидемия. Специалист объяснила, что в большинстве случаев люди набирают лишние килограммы из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни. По ее словам, это основные причины, по которым человек может набрать до 300 килограммов.

При этом, продолжила врач, вес можно набрать, если человек получает гормональную терапию. Кроме того, беременность способствует набору веса, так как в организме происходит гормональный сбой. Также, уточнила специалист, избыточную массу тела могут вызвать опухоли центральной нервной системы и гипофиза. В остальных случаях на лишние килограммы влияет образ жизни, резюмировала гастроэнтеролог.