Стала известна причина визита силовиков в больницы российского города Baza: в больницы Москвы пришли правоохранители из-за гибели зараженного педагога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов пришли в больницу имени Пирогова и ГКБ имени Юдина из-за гибели детского педагога по гитаре Александра Соколова вследствие попадания в организм сразу двух инфекций, сообщил Telegram-канал Baza. Отмечается, что возбуждено уголовное дело.

Авторы канала пишут, что Соколов лечился от почечной недостаточности с сентября 2022 года. Он регулярно проходил процедуру гемодиализа в городской клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова. Во время лечения в его организм попала инфекция золотистого стафилококка, которая способна вызвать серьезные заболевания.

После ухудшения состояния в конце февраля педагога срочно госпитализировали с диагнозом «двухстороннее воспаление легких». Как рассказывал сам Соколов родным, в инфекционной клинической больнице № 2 медперсонал демонстративно не подходил к больному и начал оказывать помощь только за деньги. По его словам, за один «подход» с него требовали 300 рублей.

Состояние Соколова продолжало ухудшаться, в результате чего его перевели в ГКБ имени Юдина, где 6 марта он скончался. Выяснилось, что в этом медучреждении пациент заразился еще одной опасной ацинетобактерной инфекцией, которая могла привести к пневмонии и сепсису. После этого 12 апреля полиция возбудила уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Сегодня в больницах Пирогова и Юдина осмотрели место происшествия и изъяли документы. По данным Baza, в ходе доследственной проверки и опроса родственников погибшего стало известно о его ссоре с завотделением гемодиализа больницы имени Пирогова, поэтому следователи даже проверяли версию об умышленном убийстве.

Ранее сообщалось, что сразу три семилетние девочки пострадали в результате падения с ненадежной карусели во дворе дома на Головинском шоссе. Одна из них угодила в больницу с подозрением на сотрясение мозга.