Стала известна причина убийства двух женщин на юго-западе Москвы МК.RU: причиной убийства двух женщин в Москве мог стать квартирный вопрос

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной убийства двух человек в на юго-западе Москвы мог стать квартирный вопрос, пишет МК.RU. По данным газеты, главным подозреваемым в убийстве 65-летней матери и 38-летней сестры является Александр Желтоухов, который недавно развелся. По одной из версий, как пишет издание, сестра подозреваемого недавно рассталась с мужем и могла настаивать на выделении для нее жилплощади.

По информации МК.RU, Желтоухов был четырежды женат и регулярно посещал сайты знакомств, что могло стать причиной разводов. При знакомстве, пишет газета, он представлялся айтишником, но сам жил на средства с продажи отцовской квартиры. Отец, по информации издания, был начальником поезда и умер несколько лет назад при невыясненных обстоятельствах.

8 января в Москве на улице Дмитрия Ульянова мужчина застрелил мать и сестру, после чего поджег квартиру и покончил с собой. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). При тушении возгорания также удалось спасти четырех человек.

По данным МК.RU, под обстрел с улицы Дмитрия Ульянова также попал рейсовый автобус 434-го маршрута. Выбитое под напором пламени стекло улетело на проезжую часть, не задев транспортное средство и не покалечив пассажиров.