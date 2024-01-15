Стала известна причина смерти оставленного матерью младенца в Новой Москве KP.RU: погибший в квартире в Новой Москве ребенок мог утонуть в ванне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оставшийся в квартире в Новой Москве без присмотра двухлетний ребенок мог утонуть в ванне. Данная версия является наиболее очевидной, сообщает источник KP.RU в столичной прокуратуре. При этом он уточнил, что остается неясным, как младенец мог туда забраться.

Со слов матери, утром 14 января она ненадолго оставила детей одних в квартире. А когда вернулась, обнаружила двухлетнего сына в ванной комнате без признаков жизни, — приводит издание слова источника.

Также известно, что у погибшего мальчика было четверо братьев и сестер от года до шести лет. При этом признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружили. Возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Уточняется, что семья является неблагополучной, ее глава отбывает срок по «наркотической» статье, а ещё одна 16-летняя дочь живёт отдельно и сама недавно стала матерью.

Накануне, 14 января, стало известно о смерти двухлетнего ребенка в Новой Москве. Мать мальчика оставила его и еще троих детей одних в квартире, а когда вернулась, обнаружила сына мертвым. Прокуратура взяла на контроль расследование трагедии. Точную причину смерти установит судмедэксперт.