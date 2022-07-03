Стала известна причина пожара в частной наркологической клинике в Москве Причиной пожара в частной наркологической клинике в Москве стала незатушенная сигарета

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Пожарно-спасательные расчеты на месте возгорания

Причиной пожара в частной наркологической клинике в Москве стала незатушенная сигарета, передает Telegram-канал «112». По неподтвержденным данным, виновницей пожара стала единственная погибшая в результате инцидента.

Предполагается, что 48-летняя женщина закурила в своей палате и уснула. После этого тлеющая сигарета выпала у нее из пальцев, и начался пожар.

Огнем было охвачено около 50 квадратных метров. Три человека с сильными ожогами и отравлением продуктами горения госпитализированы. СК проводит проверку по факту случившегося.

Ранее на открытой площадке в Москве начался сильный пожар. В СМИ были опубликованы кадры возгорания, на которых виден огромный черный столб дыма.