Стала известна причина, по которой во Внуково ввели план «Ковер» SHOT: план «Ковер» во Внуково ввели из-за неизвестного объекта над Можайском

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

План «Ковер» в столичном аэропорту Внуково ввели из-за неизвестного объекта, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники. По информации канала, он летел в районе Можайска на низкой высоте и маленькой скорости.

По данным канала, неизвестный объект засекли радары, никакой опознавательной метки на нем не было.

Ранее над аэропортом Внуково закрыли воздушное пространство. Как сообщал ТАСС со ссылкой на экстренные службы, все рейсы были отложены, часть самолетов перенаправили в другие воздушные гавани. По информации Telegram-канала «112», в районе Кубинки заметили беспилотник.

Ранее сообщалось, что десять самолетов были отправлены на запасные аэродромы во время закрытия воздушного пространства над Внуково и Домодедово ночью 10 августа. По информации Росгвардии, соответствующее решение было принято после сообщений об атаке беспилотников.

В Росавиации добавили, что еще шесть самолетов пересчитали маршруты, не приземляясь. Они оценили количество оставшегося топлива и изменили план. Все решения пилотов были согласованы с диспетчерскими службами. После снятия ограничений борты приземлились в аэропортах назначения.