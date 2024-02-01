Стала известна причина очередей пассажиров метро Москвы в час пик «Осторожно, Москва»: москвичи не могли оплатить билет в метро из-за сбоя в банке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбой оплаты поездок в метрополитене Москвы в утренний час пик в четверг, 1 февраля, произошел из-за проблем с работой банковских карт, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Некоторым пассажирам после прикладывания карты приходило уведомление, что не хватает средств на счете, хотя деньги были. При этом суммы списывались, а турникеты не открывались.

По словам одной из пытавшихся войти в метро, датчики на турникетах списывали с карты суммы даже за несколько поездок, но не открывались, а на телефон приходило сообщение о недостатке средств.

У нас сбой, такое бывает, устраняем, — цитирует канал сотрудника одной из станций.

Также «Осторожно, Москва» уточняет, что системой оплаты поездок в метро занимается ВТБ. Пассажирам рекомендовали покупать проездные в терминале, чтобы спуститься на платформы.

Утром 1 февраля сбой в работе фиолетовой ветки Московского метрополитена привел к образованию больших очередей на станциях. Люди на входах в подземку толпились на станциях «Выхино» и «Текстильщики», а также на «Пролетарской». Пассажиры отмечали, что поезда следуют с увеличенным интервалом.

Ранее пассажир метро в Санкт-Петербурге напал на контролера с электрошокером. Сотрудник подземки увидел, как мужчина проскочил через турникет, и пытался остановить безбилетника, но мужчина применил орудие и скрылся.