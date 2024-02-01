Сбой оплаты поездок в метрополитене Москвы в утренний час пик в четверг, 1 февраля, произошел из-за проблем с работой банковских карт, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Некоторым пассажирам после прикладывания карты приходило уведомление, что не хватает средств на счете, хотя деньги были. При этом суммы списывались, а турникеты не открывались.
По словам одной из пытавшихся войти в метро, датчики на турникетах списывали с карты суммы даже за несколько поездок, но не открывались, а на телефон приходило сообщение о недостатке средств.
У нас сбой, такое бывает, устраняем, — цитирует канал сотрудника одной из станций.
Также «Осторожно, Москва» уточняет, что системой оплаты поездок в метро занимается ВТБ. Пассажирам рекомендовали покупать проездные в терминале, чтобы спуститься на платформы.
Утром 1 февраля сбой в работе фиолетовой ветки Московского метрополитена привел к образованию больших очередей на станциях. Люди на входах в подземку толпились на станциях «Выхино» и «Текстильщики», а также на «Пролетарской». Пассажиры отмечали, что поезда следуют с увеличенным интервалом.
Ранее пассажир метро в Санкт-Петербурге напал на контролера с электрошокером. Сотрудник подземки увидел, как мужчина проскочил через турникет, и пытался остановить безбилетника, но мужчина применил орудие и скрылся.