Стала известна личность водителя, сбившего пешеходов на остановке в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» раскрыл личность водителя BMW, который ранее сбил двоих пешеходов в Москве 15 декабря. По сведениям канала, за рулем машины был 35-летний генеральный директор компании «Регионстрой» Илья Астановский. В «112» отметили, что машину виновник ДТП арендовал в компании «Энитайм».

Стала известна личность водителя, сбившего пешеходов на остановке в Москве. Это 35-летний генеральный директор компании «Регионстрой» Илья Астановский, — передает канал.

Сам водитель позже сообщил, что его машину занесло перед пешеходным переходом.

Меня занесло. Я ехал не быстро, я тормозил перед пешеходным переходом, — сказал он.

Авария произошла на Павелецкой набережной в Москве. Водитель не справился с управлением и сбил нескольких пешеходов, которые стояли на тротуаре. Один из пешеходов позже скончался от полученных травм.

14 декабря в Ольховатском районе Воронежской области восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и военным тягачом. Пострадавшие не получили серьезных травм.

Ранее в Кировской области произошло смертельное ДТП. Два человека погибли в результате столкновения «Газели» с грузовиком на трассе «Вятка».