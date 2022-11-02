Стала известна личность погибшей в Москве пассажирки такси РЕН ТВ: погибшей в Москве пассажиркой такси оказалась 34-летняя врач-нефролог

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Установлена личность пассажирки такси, погибшей в ДТП на улице 1905 года в Москве, сообщает РЕН ТВ. Погибшей оказалась 34-летняя врач-нефролог Евгения Леонова.

Установлена личность погибшей в страшном ДТП пассажирки такси. Ей оказалась 34-летняя Евгения Л., — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал столичного дептранса опубликовал видео смертельного ДТП с участием такси и грузовика. Наезд самосвала на легковую машину произошел на улице 1905 года рядом со станцией метро. Убегающий из машины виновник аварии также попал на видео. Впоследствии сообщалось, что за рулем машины был 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав Пивавар, а за его грузовиком числится свыше 100 штрафов, также автомобиль является участником еще трех аварий.

Координатор общественного движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов сказал, что причиной ДТП в Москве на улице 1905 года могли стать отказавшие тормоза. Эксперт отметил, что водитель грузовика также мог «проспать» момент аварии. Автоюрист Дмитрий Славнов допустил, что водитель грузовика был в состоянии алкогольного опьянения.