Стала известна личность открывшего стрельбу в московском ресторане Mash: стрелком в ресторане оказался чемпион Европы по боксу Никита Иванов

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Никита Иванов

Telegram-канал Mash сообщает, что стрелком из ресторана в центре Москвы оказался мастер спорта международного класса по боксу, обладатель золотой и серебряной медалей чемпионата Европы 37-летний Никита Иванов. По данным канала, четверо пострадавших мужчин сейчас в больнице с огнестрельными ранениями, сотрясениями мозга, переломами и ушибами.

Mash узнал, что Иванов повздорил с одним из посетителей заведения на Шлюзовой набережной и в итоге взялся за оружие. Как пишет канал, среди пострадавших есть охранник, пуля отрикошетила и попала в него случайно. По информации канала, сам Иванов не пострадал, его уже задержали.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что двое пьяных мужчин не поделили дверь и не смогли разойтись в проходе ресторана. Как рассказали очевидцы, после этого между ними начался конфликт, в ходе которого один из участников драки открыл огонь из травматического оружия и скрылся.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что стрельба в ресторане произошла из-за конфликта на бытовой почве, переросшего в потасовку. По ее словам, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.