Стала известна личность обвиняемого в убийстве сотрудника МАДИ В убийстве инспектора МАДИ обвиняется боец ММА Ахъядов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвиняемый в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) оказался бойцом смешанных единоборств (ММА) Ламбердом Ахъядовым, следует из сообщения в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. Ранее Тверской суд столицы избрал ему меру пресечения в виде ареста на срок до 28 февраля.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахьядова Ламберда Байалиевича (по факту убийства сотрудника Московской административной дорожной инспекции в центре Москвы), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, — говорится в сообщении.

Ахъядов начал свою профессиональную карьеру в ММА в 2013 году. За это время он провел 14 боев, на его счету девять побед. Последний его поединок состоялся в октябре 2019 года в рамках турнира лиги Absolute Championship Akhmat.

Убийство инспектора МАДИ произошло 31 декабря. Его тело со множественными ножевыми ранениями было найдено на Москворецкой набережной. Согласно материалам уголовного дела, сотрудник МАДИ фотографировал припаркованные автомобили, и в этот момент к нему подошел незнакомый мужчина. Между ними вспыхнул конфликт, в результате которого инспектор получил 16 ударов ножом. Злоумышленник был задержан сотрудниками Росгвардии.