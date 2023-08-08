Стала известна личность мужчины, выпавшего с 26-го этажа в Москве MK: погибший в элитном ЖК Москвы оказался сыном главы крупной энергетической компании

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Погибший в элитном ЖК «Триколор» на Проспекте Мира в Москве оказался сыном главы крупной энергетической компании, сообщил Telegram-канал «Московский комсомолец». По данным канала, 29-летний молодой человек проживал в этом доме на 26-м этаже.

Канал напоминает, что тело молодого человек было обнаружено рядом со зданием.

8 августа совершенно голый мужчина с ножом в руках выпал с 26-го этажа в Москве. По информации Telegram-канал SHOT, он убегал от полицейских, которые ломились к нему в квартиру.

Ранее в Москве на Волгоградском проспекте 17-летняя студентка выпала из окна восьмого этажа. Незадолго до этого она выпила алкоголь и рассуждала о потерянном телефоне. Девушка выжила и была доставлена в больницу, у нее диагностированы переломы ребер, ушиб головы и легких, травмы живота, печени и правой почки. Телефон смогли обнаружить, и родители студентки отправились в отдел полиции забрать его.

30 июля из окна своей квартиры выпал сын актера Михаила Ефремова Николай Ефремов. Прибывшие на место медики обнаружили Ефремова в критическом состоянии. У него были диагностированы закрытые переломы бедра и таза. Telegram-канал SHOT сообщил, что ему провели трепанацию черепа, которая стала необходима в связи с отеком мозга на месте ушиба.