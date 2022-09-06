Стала известна дата окончательного закрытия H&M в России Mash: H&M окончательно закроется в России 30 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Покупатели в магазине H&M в торговом центре «Авиапарк»

Магазины шведского бренда одежды, обуви и аксессуаров H&M окончательно закроются для российских покупателей 30 ноября, сообщил Telegram-канал Mash. Письмо от руководства с такой информацией получили сегодня сотрудники магазинов. Однако в службе поддержки покупателей рассказали NEWS.ru, что не располагают точными данными о том, что магазины H&M закроют 30 ноября. Они будут работать, пока товар остается в наличии.

Все работники сегодня получили письмо, в котором говорится: магазины закроют для покупателей 30 ноября, а далее две недели будут вывозить оборудование. Маленькие точки могут прикрыть раньше, уже в начале октября. За 30 дней до даты X с каждым будет подписано расторжение трудового договора, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, объем поставок упал в 3-4 раза. Нынешнего запаса, по словам директоров, хватит лишь на семь недель. Региональные торговые точки могут закрыться раньше указанного срока. Например, торговые точки в Химках перестанут работать уже на следующей неделе, передает Mash.

Ранее сообщалось, что H&M пытается найти нового владельца для российских активов. Покупателям предлагают приобрести права аренды на порядка 170 торговых точек, распределительный центр общей площадью 57,7 тысячи квадратных метров, а также нераспроданные товарные запасы стоимостью больше $210 млн.

В начале августа в московском «Метрополисе» открылся магазин одежды H&M. Ранее магазины шведского бренда не открылись в Москве, вопреки сообщениям о возможном возобновлении работы. Сотрудники ретейлера готовились к открытию магазина в столичном торговом центре «Метрополис», где собралась толпа покупателей. Люди 20 минут стояли у закрытых дверей, после чего охранник посоветовал им разойтись по домам.