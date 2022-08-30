Стала известна дата оглашения приговора журналисту Сафронову Приговор обвиняемому в госизмене журналисту Сафронову огласят 5 сентября

Фото: Мосгорсуд

Иван Сафронов

Приговор советнику главы Роскосмоса, журналисту Ивану Сафронову по делу о госизмене будет оглашен Мосгорсудом 5 сентября, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Катчев. Обвинение просит назначить Сафронову наказание в виде 24 лет колонии и штрафа в полмиллиона рублей.

Суд назначил оглашение приговора на 5 сентября, это объясняется тем, что судья в начале сентября собирается в отпуск, — пояснил адвокат агентству.

Дело Сафронова слушается в суде с марта в закрытом режиме. По версии следствия, он причастен к передаче секретных данных о деятельности ВС России в Сирии и поставках вооружения в Африку, а также к работе на спецслужбы Чехии. Журналист себя виновным не признает.

Ранее свидетель обвинения, немецкий политолог Демури Воронин дал показания в защиту Сафронова. Кроме того, издание «Проект», в распоряжении которого оказались официальные документы по судебному процессу, писало, что следователи не обнаружили ни одного чиновника, который передавал бы журналисту секретные данные. Не была доказана причастность Воронина и Мартина Лариша к работе на спецслужбы. Сафронов ходатайствовал о приобщении материалов расследования к делу, однако суд ему в этом отказал.