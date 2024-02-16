Названа цена самой дешевой квартиры в новостройке в центре Москвы Lenta.ru: самая дешевая квартира в новостройке ЦАО Москвы стоит 12,6 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самая дешевая квартира в новостройке Центрального административного округа (ЦАО) Москвы обойдется в 12,6 млн рублей, об этом Lenta.ru рассказали опрошенные эксперты в сфере недвижимости. Аналитики уточнили, что жилье доступно для покупки на данный момент.

По данным экспертов, самой дешевой является квартира-студия в Красносельском районе площадью 21 кв. м. Объект планируют сдать в первом квартале 2024 года. Самым дорогим жильем на первичном рынке в центре столицы стала квартира за 2,45 млрд рублей, расположенная в Тверском районе. Ее площадь составляет 1100 кв. м.

Риелторы заявили, что спрос на квартиры в новостройках ЦАО Москвы по итогам января этого года вырос на 36,2% по сравнению с декабрем 2023-го.

Ранее специалисты назвали районы Москвы с самым дешевым жильем в новостройках. Так, ниже всего цены в Москве на квартиры в районе Некрасовка. Средняя цена одного квадратного метра в новом доме по состоянию на январь 2024 года там составляла 198,7 тысячи рублей. Второе место занял район Бибирево, где стоимость «квадрата» достигает 212,6 тысячи рублей, а третья позиция осталась за районом Ховрино (232,5 тысячи рублей). Также в пятерку вошли Крюково (235,4 тысячи рублей) и Щукино (236,2 тысячи рублей).