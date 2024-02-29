Стал известен неожиданный факт о переехавшей в подъезд москвичке Омбудсмен Ярославская: жившая в подъезде москвичка имеет несколько квартир

Фото: https://t.me/ombudsmenmos

Москвичка, жившая с детьми в подъезде, имеет в собственности несколько квартир, а также зимний дом в новой Москве, заявила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская в своем Telegram-канале. По ее словам, все недвижимое имущество сдается ею в аренду.

В ходе разбирательств выяснилось, что семья не находится в бедственном положении. Отнюдь. У мамы в собственности несколько квартир, а также зимний дом в новой Москве. Все недвижимое имущество сдается мамой в аренду, — указала она.

Ярославская назвала картину «удручающей». Государство незамедлительно пришло на помощь женщине в якобы бедственном положении, однако она оказалась недобросовестным гражданином, пояснила она.

Ранее сообщалось, что многодетная мать из Москвы, которая некоторое время жила с семьей в подъезде своего дома, так и не попала домой. Арендаторы по-прежнему не пускают ее в собственную квартиру. Женщина продолжает искать съемное жилье.

До этого москвичка с тремя несовершеннолетними детьми поселилась в подъезде жилого дома на Тагильской улице. Там находилась ее квартира, которую она сдала в аренду на полгода примерно за миллион рублей, а сама с детьми тем временем съехала на съемное жилье подешевле. Но из арендованного жилья женщину выселили, после чего она была вынуждена вернуться к себе. Арендаторы освобождать жилплощадь не захотели, пока она не вернет обратно выплаченный ей миллион рублей.