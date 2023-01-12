«Средневековые разборки»: москвичка рассказала о ДТП с маршрутками В Москве маршрутка протаранила другую при подъезде к остановке

Фото: Владимир Меркулов/NEWS.ru

Во время поездки на городском маршрутном такси номер 108к произошли «средневековые» дорожные разборки, рассказала NEWS.ru очевидица событий. По ее словам, минивэн протаранил другой автомобиль — они прошли бок о бок.

Мы на 108-й подъехали к остановке, где перед нами встало другое маршрутное такси и начало загружать пассажиров. Но во время погрузки пассажиров наш водитель начал таранить его прямо в бок, причем надо учитывать, что маршрутное такси, которое мы таранили, было под завязку заполнено пассажирами. Сумасшедший наш водитель был какой-то, протаранил бок так, что входная дверь разбилась, — сказала москвичка.

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