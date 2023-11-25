Среди доставленных в Москву из Газы есть девочка с минно-взрывным ранением

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Девочка с травмами, связанными с минно-взрывным устройством, оказалась в числе россиян, перевезенных в Москву специальным рейсом МЧС РФ из сектора Газа в субботу, передает ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Отмечается, что ее жизни в настоящий момент ничто не угрожает.

В Москву доставлена девочка, эвакуированная из Газы, у которой минно-взрывные ранения, полученные в Газе. Она находится в сознании, — отметил источник в медицинских службах.

Эвакуация россиян из сектора Газа началась 12 ноября. Этот процесс запустился при взаимодействии внешнеполитического ведомства РФ, МЧС, других профильных ведомств и посольств в Каире, Тель-Авиве, Рамалле, а также Дохи. Пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщала, что некоторые россияне потеряли документы при израильских обстрелах в секторе Газа, для таких граждан отдельно разрабатывались способы репатриации на родину.

Ранее в ведомстве опровергли информацию о том, что некоторые россияне пересекли КПП «Рафах» при содействии МЧС России в обход официальных документов. В министерстве заверили, что граждане России пересекают границу с Египтом в строгом соответствии с согласованными списками.