Спуск тела умершего от жары крановщика попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Издание MK.RU опубликовало в своем Telegram-канале видео транспортировки тела умершего на высоте 30-этажного дома крановщика. Согласно видеозаписи, спасатели протянули трос между кабиной и последними этажами строящегося высотного здания. По нему эвакуировали труп работника. Мужчине внезапно стало плохо, и он потерял сознание в кабине. Альпинисты долго не могли к нему подобраться из-за жары и сильного ветра.

Трагедия произошла на строительной площадке ЖК HIGH LIFE в Даниловском районе. О том, что с крановщиком произошла нештатная ситуация, сообщили пришедшие на утреннюю смену строители. Один из них поднялся в кабину крана и увидел, что мужчина без сознания. Он отметил, что тот уже «был холодный».

Ранее появилось видео падения строительного крана в Невском районе Санкт-Петербурга из-за урагана. На кадрах видно, как кран опрокинулся на одной из городских строек. Специалисты МЧС подтвердили падение башенного крана на стройплощадке на проспекте Большевиков.

До этого стало известно, что в Екатеринбурге 29-летний местный житель за один день попал под поезд метро, сбежал из больницы и угодил в аварию. В больнице, куда повторно госпитализировали мужчину, рассказали, что он находится в сознании, но его состояние стабильно тяжелое. Его супруга полагает, что тот мог употребить запрещенные вещества. Ранее он начал говорить родственникам странные вещи. Он утверждал, что нагрубил каким-то важным людям.