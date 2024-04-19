«Справку о смерти не выдали»: мать убитого москвича приехала на опознание РЕН ТВ: мать убитого в Москве мотоциклиста второй раз приехала на опознание тела

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Стихийный мемориал на месте убийства на юго-востоке Москвы

Мать мотоциклиста, убитого в московском районе Люблино из-за замечания о неправильной парковке, второй раз приехала в отделение Следственного комитета на опознание тела сына, об этом она рассказала РЕН ТВ. По словам женщины, справку о смерти ей не выдали, поскольку паспорт молодого человека был потерян вместе с другими документами, находившимися в его портфеле.

Мы сегодня ездили на опознание нашего ребеночка. Справку о смерти не выдали, потому что у нас нет его паспорта. Паспорт был утрачен вместе с документами, которые были в его портфеле, — заявила мать убитого.

Ранее прокуратура Москвы сообщила о задержании 21-летнего Шахина Аббасова по подозрению в убийстве мотоциклиста Кирилла Ковалева. Вместе с ним были задержаны еще двое соучастников. Также возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.

Представитель МВД России Ирина Волк показала кадры допроса Аббасова. В опубликованном ролике подозреваемый не сразу отвечает на требование представиться. Позднее представитель МВД поделилась новыми кадрами с Аббасовым. На них силовики в масках ведут подозреваемого в здание отделения полиции, заломив ему руки.