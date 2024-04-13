Спорт, мода и странные факты из прошлого: МАММ открылся после ремонта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Открытие Мультимедиа Арт Музея (МАММ)

13 апреля в Москве вновь заработал Мультимедиа Арт Музей (МАММ), в котором с сентября 2022 года делали капитальный ремонт. В здании заменили практически все инженерные системы, полы и крышу. Как рассказала РИА Новости директор и куратор культурного учреждения Ольга Свиблова, ремонт был важен для дальнейшего функционирования музея.

Я на полтора года сменила профессию и работала над тем, чтобы в музее был капитальный ремонт. Подавляющее большинство знает, что это стихийное бедствие. Только у нашего стихийного бедствия — восемь с половиной тысяч квадратных метров. Когда ты делаешь ремонт — это как женщина с хорошей косметикой, ее не видно. Если видна косметика — значит, плохо накрасили, — сказала Свиблова.

В музее сейчас открыто несколько выставок. Так, на последнем этаже можно ознакомиться с экспозицией, посвященной 90-летию Эрика Булатова «Живу дальше. Лаборатория художника». Выставка «Спорт в фотографии. От Родченко до наших дней» проходит в рамках биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2024». Кроме того, в музее на выставке «Модницы XIX — начала XX века. Из коллекции МАММ» можно узнать неочевидные факты: например, в трамвай в это время нельзя было входить в большой шляпе, заколотой шпильками, чтобы случайно не травмировать пассажиров.

В МАММ работают и другие выставки, в частности, можно ознакомиться с работами итальянских фотографов Эдоардо Делилле и Джулии Пьермартири «Атлас нового мира» или посмотреть на экспозиции «Дар музею. Памяти Юрия Рыбчинского» и «Коллекция Фонда StillArt. Шедевры мировой фотографии моды».

Корреспондент NEWS.ru посетил обновленный МАММ и собрал самые интересные кадры.