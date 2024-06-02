Спор в подъезде закончился поножовщиной в Москве В Москве задержали мужчину после нападения с ножом на двоих человек в подъезде

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Москвы ранил двоих человек в подъезде дома на улице Свободы, передает пресс-служба прокуратуры столицы. Уточняется, что перед этим между тремя мужчинами завязался конфликт, один из спорщиков схватился за оружие.

Пострадавшие доставлены в больницу. Агрессора задержали правоохранители. В Тушинской межрайонной прокуратуре установят обстоятельства произошедшего. Мужчину могут привлечь к уголовной ответственности за покушение на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ранее в Санкт-Петербурге местный житель дважды ударил перочинным ножом мужчину, который в грубой форме отказался с ним здороваться. Инцидент также произошел в подъезде. Против агрессора возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия». Сейчас дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу. Пострадавший выжил.

В городе Выксе Нижегородской области 27 мая 46-летний мужчина ударил 14-летнего подростка ножом в шею. Уточняется, что нападавший в момент совершения преступления был пьян, между ними завязался конфликт. Школьника госпитализировали с резаной раной.