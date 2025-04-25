Спецпосланник Трампа замечен в Москве вместе с Дмитриевым Опубликовано видео прогулки Уиткоффа и Дмитриева по Арбату в Москве

Фото: EPA/ТАСС

Стив Уиткофф

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф замечен в Москве в компании специального представителя российского лидера Владимира Путина Кирилла Дмитриева, соответствующие кадры опубликовал РЕН ТВ в своем Telegram-канале. Отмечается, что американский визитер и глава Российского фонда прямых инвестиций прогуливались по Арбату.

На опубликованных кадрах можно заметить, что Уиткофф носит солнцезащитные очки. Дмитриев несет в руке папку с документами и о чем-то говорит с посланником Трампа.

Ранее политолог Сергей Марков заявил NEWS.ru, что переговоры Стива Уиткоффа и Владимира Путина могут развиваться по трем возможным сценариям. По его словам, Россия и Соединенные Штаты вырабатывают совместный план урегулирования украинского конфликта и пытаются согласовать отдельные его положения.

До этого кортеж, предположительно сопровождающий американскую делегацию, выехал из правительственного терминала Внуково-2 в сторону центра Москвы. По данным источника, спецпосланник Дональда Трампа планирует прибыть в Москву 25 апреля. В повестку визита включена личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным.