Специалист по покеру и казино найден мертвым в Москве MK.RU: в Москве найден мертвым математик и специалист по покеру Лев Натансон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из крупнейших специалистов по казино и покеру математик-программист Лев Натансон найден мертвым на северо-западе Москвы, сообщает MK.RU. Натансон в прошлом создал компьютерную игру «Марьяж», а также разные тренажеры и симуляторы покера. Вместе с журналистом Дмитрием Лесным он издал несколько книг, в числе которых «Покер», «Рулетка», «Грязная дюжина».

По данным газеты, тело 75-летнего Натансона обнаружила его племянница. Мужчина скончался в своей квартире, причины смерти устанавливаются.

Ранее стало известно о смерти директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николая Кобринеца. Мужчина был найден мертвым в одном их турецких отелей, расположенном в стамбульском районе Таксим, куда дипломат приехал на встречу послов. МИД России подтвердил смерть на 62-м году сотрудника дипведомства. О причине его смерти в ведомстве не сообщали.

Также в Санкт-Петербурге обнаружили мертвым художника, музыканта и поэта Гавриила Лубнина. По данным KP.RU, тело Лубнина было обнаружено с воткнутым в сердце ножом. Издание отмечает, что в последние годы жизни художник пребывал в депрессии. «Фонтанка» в свою очередь утверждала, что смерть Лубнина не имеет криминального характера.