Специалист объяснил, откуда могли полететь ударившие по «Москва-Сити» дроны Специалист Гашеткин допустил, что атаковавшие «Москва-Сити» дроны запустили неподалеку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ударившие по «Москва-Сити» беспилотники могли быть запущены неподалеку от места взрыва, объяснил в Telegram-канале военкора Александра Коца специалист по вооружениям, пишущий под именем Капрал Гашеткин. По его словам, дроны, сооруженные кустарным способом, не умеют преодолевать большие расстояния, поэтому пункт запуска не может располагаться дальше Московской области.

Ряд СМИ сообщают, что БПЛА, накануне атаковавшие башни «Москва-Сити», были изготовлены кустарным способом с большим применением пластика и содержали готовые поражающие элементы. Если эта информация подтвердится, значит, дроны-самоделки запускали откуда-то неподалеку. Самое дальнее — из Московской области, — написал Капрал Гашеткин.

Он подчеркнул, что устройства управлялись по радиоканалу, а потому глушилки GPS-сигнала никак на них не повлияли. Специалист считает, что единственным способом покончить с подобными атаками является оперативное выявление и задержание украинских агентов и диверсантов.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в результате взрыва БПЛА в «Москва-Сити» в офисе Министерства цифрового развития повреждено 500 квадратных метров. Во втором здании площадь разрушений составила 450 квадратных метров, взрывной волной повреждены еще четыре здания рядом. По факту произошедшего следственные органы России возбудили уголовное дело.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после удара беспилотников ВСУ по зданиям делового центра «Москва-Сити» были усилены меры безопасности. Эту информацию подтвердил и представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это касается не только столицы, но и регионов.