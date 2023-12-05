Спецборт МЧС России доставил из Газы в Москву еще 120 россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Спецборт Ил-76 МЧС России доставил в Москву очередную группу россиян и членов их семей из сектора Газа, сообщает ТАСС. Самолет приземлился в аэропорту Домодедово.



Всего на борту находятся 120 человек. Все пассажиры были накануне эвакуированы через КПП «Рафах» и доставлены в Каир, откуда вылетели в Россию.

Ранее в МЧС России сообщили, что пункт пропуска на границе сектора Газа и Египта «Рафах» пересекли еще 133 россиянина и члены их семей. В ведомстве отметили, что им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, а также предоставляется питание и вода. Скоро все эвакуированные будут доставлены в Москву, отметили в ведомстве.

До этого в представительстве РФ при Палестинской национальной администрации сообщили, что в секторе Газа возобновили эвакуацию граждан России и их родственников. Процесс проходит на фоне возобновившихся боевых действий. Вывоз людей осложняется высокой интенсивностью ударов, наносимых израильской армией по всей территории анклава. При этом в зоне боевых действий все еще остаются 150–200 россиян. Эти данные предоставил глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин, который подчеркнул, что организация поддерживает контакты с МЧС.