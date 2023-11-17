Спецборт МЧС РФ доставил в Москву россиян из сектора Газа

Фото: IMAGO/Bashar Taleb apaimages/Global Look Press

Спецборт МЧС РФ доставил в Москву третью группу граждан РФ, эвакуированных накануне из сектора Газа, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы министерства Роман Охотенко. По его словам, с россиянами в самолете находились медики и психологи.

Буквально только что самолет Ил-76 МЧС России совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово. Он доставил 120 граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа. В полете их сопровождали медики и психологи МЧС. Работа по доставке на Родину россиян продолжается, — сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что среди пассажиров никто не ранен. Почти 100 человек из числа эвакуированных из сектора Газа остаются в пунктах временного размещения в Подмосковье, добавил Охотенко, среди них 39 детей.

Всего 107 россиян покинули сектор Газа через пункт пропуска «Рафах» в среду 15 ноября. Контрольно-пропускной пункт работал сверхурочно, благодаря чему удалось вывести дополнительную группу людей. После пересечения границы их на автобусе отправили в Каир, откуда доставили в Москву бортом Ил-76 МЧС.

МЧС России совместно с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации россиян из сектора Газа 12 ноября. Люди покидали анклав через КПП «Рафах», переходя на территорию Египта.