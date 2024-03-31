Спасший людей перед гибелью охранник «Крокуса» вышел не в свою смену Спасший людей при атаке на «Крокус» охранник Кошеваров работал не в свою смену

Охранник «Крокус Сити Холла» Алим Кошеваров, который во время теракта вышел на линию огня ради спасения людей, в тот роковой вечер фактически случайно оказался на дежурстве, пишет «Царьград». Его знакомые рассказали, что 22 марта Кошеваров не должен был выходить на смену, но из-за концерта, на который были раскуплены все билеты, ожидалось много гостей, и когда его попросили поработать, он согласился.

Он выскочил на преступников, чтобы как-то остановить их, спасти людей, его сразу посекли очередью. <...> Люди побежали, мы стали эвакуировать сразу их. Ребята из зала эвакуировали, из фойе по возможности, — рассказал один из охранников, выживших при атаке террористов.

Коллега погибшего сообщил, что 22 марта они работали на «стекляшке», — так они называют стеклянный вход. По его словам, когда уже подходившие к «Крокусу» террористы начали стрелять по зданию, Кошеваров тут же начал оттягивать посетителей подальше от входа, где шла стрельба.

По словам другого очевидца, Кошеваров несколько раз успел провести внутрь помещения людей, толпившихся перед рамками. И когда террористы уже приближались непосредственно ко входу в зал, Кошеваров вернулся, чтобы попытаться спасти остальных, но впоследствии сам попал под огонь. Той же ночью он был госпитализировали в Боткинскую больницу с тяжелыми ранениями.

Посольство Белоруссии, откуда родом Кошеваров, 29 марта сообщило о его смерти. Посол Дмитрий Крутой выразил его семье соболезнования, а также поблагодарил врачей, которые до последнего боролись за его жизнь.

Имя Кошеварова упоминалось в первом же списке жертв, который появился в СМИ после теракта. На тот момент ФСБ было известно о 40 погибших. По последним данным, трагедия в «Крокусе» унесла жизни 144 человек.