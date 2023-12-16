Спасенным от экс-жены Ефремова кошкам ищут новых хозяев

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кошкам, которых забрали у бывшей супруги актера Михаила Ефремова Ксении Качалиной, волонтеры начали искать новый дом, передает Telegram-канал SHOT. Женщина грозилась убить животных и требовала от бывшего мужа деньги на эвтаназию для четырехлапых.

Кошек назвали Марлен и Одри. Забрали их из дома Качалиной волонтер Юлия Дараева и зоозащитница Наталья Кошанская. Калинина жаловалась, что кошки постоянно плодятся и лишают ее еды, а также она сетовала на то, что ей то и дело приходилось топить котят.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов называл поведение Качалиной неадекватным. Депутат пояснял, что животных можно просто сдать в приют. Также он пригрозил женщине уголовной статьей за жестокое обращение с животными.

Психиатр-нарколог Василий Шуров предположил, что Качалина может страдать от алкогольной зависимости. У нее уже появились симптомы энцефалопатии, которая приводит к слабоумию, заявил врач. По его словам, такой вывод позволяет сделать интервью с ней, то как она излагает свои мысли и запущенное состояние ее квартиры, где проживают десятки кошек.