Спасенного из вентиляции котенка назвали Шахтером и отправили в клинику

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Котенка, спасенного после шести дней, проведенных в вентиляционной шахте дома на юге Москвы, назвали Шахтером, рассказала «360» зоозащитник-волонтер Юлия Борзова. По ее словам, молодое животное отправили в ветеринарную клинику, где его осмотрели и взяли необходимые анализы.

В принципе, он выглядит живчиком. Есть, конечно, гной в глазу и вокруг носика. Что-то респираторное, возможно, есть. <...> Его напоят, покормят, посмотрят за состоянием, — пояснила зоозащитница.

Она рассказала, что необычную кличку котенок получил из-за того, что застрял в вентиляционной шахте в стене жилого дома на улице Мусы Джалиля на юге Москвы. Несколько дней кот громко мяукал, привлекая внимание жильцов. В ночь на 30 ноября спасатели приехали на место происшествия, но не смогли связаться с управляющей компанией, чтобы получить разрешение на проведение операции. Вызволить кота тогда не удалось, и работы возобновили утром.

Ранее сообщалось, что котенка из вентиляционной шахты дома на улице Муся Джалиля в московском районе Зябликово спасли сотрудники МЧС России. Операция заняла около часа — в отличие от получения разрешения на нее. Сразу после спасения животное напоили водой.