Спасавшую котенка москвичку Кошанскую задержали за неповиновение полиции Mash: москвичку Кошанскую задержали после спасения запертого в машине котенка

В Москве задержали местную зоозащитницу Наталью Кошанскую, помогавшую спасать запертую в машине кошку, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, москвичка не захотела оставлять котенка полицейским.

Как пишет канал, женщина предоставила переноску для животного и вместе с полицейскими поехала до участка. Там их мнения о дальнейшей судьбе питомца разошлись. Кошанская настаивала на ветеринарной клинике и поиске новых хозяев для животного, а стражи порядка просили оставить котенка им для дальнейшей передачи специалистам.

Женщину задержали за неповиновение требованиям правоохранителей. Она пробудет в отделении до утра.

После осмотра у ветеринаров кошку забрала к себе домой сотрудница московской прокуратуры, писали СМИ. Также о готовности забрать животное себе заявил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, у которого дома уже живут два мейн-куна.

Котенок четыре дня был заперт в автомобиле у Охотного ряда в центре Москвы без еды и воды. Спасатели МЧС 1 ноября аккуратно вскрыли дверь авто, владелец которого, предположительно, был задержан и доставлен в психиатрическую клинику.