Московские спасатели пришли на помощь мужчине весом почти в полтонны SHOT: спасатели в Москве эвакуируют из квартиры мужчину весом 400 кг

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Сотрудники МЧС пытаются эвакуировать из московской квартиры мужчину, чей вес составляет 400 кг, передает Telegram-канал SHOT. По данным канала, хозяину жилплощади, который 10 лет не выходил из квартиры, стало плохо, он попросил о помощи.

Мужчина вызвал скорую помощь утром 11 апреля, он пожаловался на сильную боль в сердце. Для его госпитализации медики обратились за помощью к спасателям. В операции по его вызволению участвуют восемь сотрудников МЧС, однако, как пишет SHOT, для этого нужно больше людей. Спасатели распиливают решетки на окнах дома и устанавливают пожарные лестницы. Как уточняет канал, это происходит на Малой Калитниковской улице.

Ранее сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры жительницу Читы с двумя маленькими детьми. Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Ползунова. Возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. К тушению пожара привлекали 22 огнеборца и шесть единиц техники.

В начале апреля в Новой Москве мужчина провалился под электричку на железнодорожной станции Щербинка и застрял. Ожидая спасателей, плотно зажатый между поездом и перроном, он не растерялся и закурил сигарету. Мужчина не пострадал.