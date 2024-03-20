Спасатели тушат пожар в строящейся многоэтажке в Подмосковье «Осторожно, Москва»: пожарные тушат возгорание в подмосковном Сапроново

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники МЧС России прибыли на место возгорания в строящемся жилищном комплексе в подмосковной деревне Сапроново, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Согласно его информации, спасателям уже удалось ликвидировать открытое горение.

На опубликованных кадрах, снятых очевидцами из окна другого здания, виден огромный столб черного дыма, идущий от высотки. Как отметил канал, ранее на крыше горящего недостроя был замечен один из строителей. По его данным, мужчину спасли.

Ранее СМИ сообщали, что в строящемся здании в Сапроново в Московской области рядом с автомобильной трассой М-4 загорелась крыша. По данным МЧС России по региону, на стройплощадке вспыхнул утеплитель.

Позднее СМИ опубликовали кадры горящего здания строящегося жилищного комплекса в Сапроново, снятые очевидцами. На них можно заметить строителя, оставшегося на крыше. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Также ранее в Сети появилось видео взрыва, прогремевшего в квартире на пятом этаже многоэтажного дома в Нижнем Новгороде. После него в доме началось возгорание. От взрыва у припаркованных рядом машин сработала сигнализация.