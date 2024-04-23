Спасатели пытаются госпитализировать 300-килограммовую москвичку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники скорой помощи и бригада спасателей пытаются госпитализировать 300-килограммовую жительницу Москвы, которой потребовалась медицинская помощь, сообщает Telegram-канал Baza. Согласно его информации, женщина проживает в доме на улице Вучетича. Сперва врачи хотели вынести ее на носилках с четвертого этажа, однако на первом лестничном пролете у них возникли проблемы.

Baza сообщает, что москвичка не встает с кровати на протяжении двух месяцев, она не может самостоятельно передвигаться. Позднее прибывшим на вызов спасателям удалось спустить женщину на улицу, им пришлось распилить решетку на балконе дома. В настоящее время ее доставляют в больницу.

Ранее в Москве был госпитализирован 300-килограммовый мужчина, которому стало плохо. МЧС России показало кадры извлечения 54-летнего жителя из квартиры. Москвич сам вызвал врачей, восемь спасателей вынесли его из квартиры на первом этаже, они были вынуждены демонтировать решетку на окне.

Позднее СМИ сообщили о гибели 300-килограммового мужчины, которого эвакуировали из квартиры с помощью спасателей. Он скончался в больнице. Уточнялось, что москвич страдал сердечной недостаточностью и диабетом.