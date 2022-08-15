Спасатели предупредили москвичей об экстремальной жаре до конца дня МЧС предупредило москвичей об экстремальной жаре до конца дня

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

До конца дня в столице ожидается сильная жара, сообщается на сайте МЧС Москвы со ссылкой на данные Росгидромета. Дневная температура может составить 29-31 градус тепла.

[Температура воздуха] днём 15 августа [составит] 29–31 градус. Переменная облачность. Без осадков, — сказано в сообщении.

15 августа в столице продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение будет действовать до 11 утра среды. По данным Гидрометцентра, в эти дни температура воздуха может достигать 30–32 градусов.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что август в Центральной России станет самым теплым месяцем лета, хотя по климату должен быть прохладнее июня и июля. По его словам, до 18 августа жителей региона ждут погожие дни с температурным фоном на пять — семь градусов выше многолетней нормы. 19 августа ожидается грозовой дождь, а в следующие выходные лето продолжится, и дневная температура составит плюс 25–30 градусов.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на будущей неделе погода в Москве с каждым днем будет прибавлять по несколько градусов. В беседе с NEWS.ru он отметил, что из-за прихода антициклонов в столице совсем не ожидается осадков.