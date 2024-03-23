Спасатели начали разбирать завалы на месте теракта в «Крокусе» МЧС: спасатели приступили к разбору завалов после пожара в «Крокус Сити Холле»

Спасатели приступили к разбору завалов, образовавшихся в результате пожара в концертом зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, сообщает пресс-служба МЧС. Специалисты оснащены аварийно-спасательными машинами, робототехническими комплексами и беспилотниками. Также к работе привлечены кинологические расчеты.

Аэромобильные группировки Центра специальных операций особого риска «Лидер» и отряда Центроспас приступили к разбору завалов. Спасатели МЧС России продолжают работу по ликвидации пожара в «Крокусе», — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что сводная оперативная группа психологов оказывает помощь пострадавшими и родственниками погибших. По данным ведомства, к работе привлечено 35 специалистов. Помощь оказана 693 обратившимся.

Следственный комитет ранее сообщил, что жертвами теракта в концертном зале «Крокус сити Холл» в Подмосковье стали 93 человека. При этом ведомство отмечает, что это число еще возрастет. Некоторые погибшие скончались из-за отравления продуктами горения в результате крупного пожара, который охватил здание после стрельбы.

До этого МЧС России обнародовало поименный список госпитализированных после теракта. В него попали 107 человек. Согласно официальным данным, в результате теракта погибли трое детей, в больницы были доставлены пятеро несовершеннолетних.