Спасатели извлекли всех пострадавших из-под завалов в «Крокусе» Спасатели доложили Воробьеву, что пострадавших под завалами в «Крокусе» нет

Пострадавших под завалами после теракта в «Крокус сити холле» нет, доложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву специалисты, работающие на месте трагедии. Спасательные и поисковые операции завершены. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале главы региона.

Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены. Считаю, данный этап завершен. Сразу могу заявить, что пострадавших больше нет под завалами, — отметил один из спасателей.

Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что сотрудники завершили аварийно-спасательные работы в подмосковном «Крокус Сити Холле», где в пятницу, 22 марта, произошел теракт. Они полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов. В ведомстве уточнили, что дальнейшие работы будут проводиться с применением инженерной техники.