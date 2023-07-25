Спасатели и лаборатория МЧС экстренно едут к ТЦ «Времена года» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Несколько отрядов спасателей и лаборатория МЧС едут в московский ТЦ «Времена года», сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, их вызвали из-за критической концентрации аммиака в воздухе внутри торгового центра.

Канал пишет, что сотрудники везут с собой промышленные вентиляторы для проветривания. На месте уже находятся несколько отрядов спасателей и неназванная лаборатория.

Происшествие в торговом центре «Времена года», расположенном на Кутузовском проспекте российской столицы, произошел в минувшую субботу, 22 июля. В результате прорыва трубы четыре человека скончались. Еще 70 посетителей и сотрудников «Времен года» получили ожоги разной степени тяжести. Как отмечают очевидцы, в момент прорыва трубы в торговом центре не прозвучал сигнал об эвакуации.

Представители московского управления Следственного комитета отметили, что задержан главный инженер центра. Он проходит по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Руководство торгового центра также допрашивается.