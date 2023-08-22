Спасатели достали из Москвы-реки тело погибшего мужчины SHOT: под Парящим мостом в «Зарядье» всплыло тело мужчины, его достали спасатели

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

Вечером 22 августа спасатели достали из Москвы-реки тело погибшего мужчины, сообщает Telegram-канал SHOT. Тело всплыло под Парящим мостом на Москворецкой набережной в парке «Зарядье».

В настоящее время выясняется, являлся ли погибший еще одним участником смертельной экскурсии по подземным коллекторам.

Ранее сообщалось, что все восемь участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве обнаружены погибшими. Операция по поиску завершена.

Экскурсионная группа отправилась в подземный коллектор в районе Неглинки 20 августа. Участники проходили по подземному коллектору реки Неглинки, вошли в отстойник в районе Цветного бульвара и в последний раз выходили на связь у станции метро «Трубная». После сильного ливня связь с ними пропала.

Диггер Михаил Савкин заявил, что у участников экскурсии не было шансов на выживание в коллекторе в условиях ливня. По его словам, коллекторы могут посещать лишь профессионалы, работающие там. Об экскурсиях же речи идти не может, так как посещение технических зон Москвы с такой целью запрещено, утверждает он.