Спасатель сорвался с крыши при тушении пожара на рынке «Садовод» в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве 22-летний спасатель сорвался с крыши при тушении пожара на рынке «Садовод», сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, пожарный выжил.

Пострадавшего огнеборца госпитализировали в одну из московских больниц. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

В экстренных службах сообщали, что в результате пожара на рынке «Садовод» пострадали два человека. Им оказана помощь.

Огонь вспыхнул на рынке «Садовод» днем 1 декабря. Возгорание произошло в торговых павильонах на 20-й линии и распространилось по помещению.

Пожару был присвоен второй уровень сложности. Впоследствии огонь охватил площадь 600 квадратных метров.

Спасателям удалось эвакуировать около 350 человек. Около 15:20 пламя было локализовано.

Вечером 30 ноября в Ростове-на-Дону произошел пожар на вещевом рынке. Загорелись павильоны на улице Миронова. Огонь распространился на площади четырех тысяч квадратных метров. Торговцы рынка осложняли работу спасателей, пытаясь спасти свои вещи из палаток, в связи с этим не исключалось прибытие на рынок бойцов Росгвардии. Возгорание ликвидировали утром 1 декабря.

Ранее в Санкт-Петербурге взорвались баллоны с химикатами во время пожара в ангаре. По предварительным данным, пострадал по меньшей мере один человек, его госпитализировали в ожоговое отделение.